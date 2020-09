Debat van de week: Worden coaches te snel ontslagen? (En uw mening over fans in het stadion was kristalhelder!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de coaches. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond supporters in de stadions. Die waren er het voorbije weekend voor het eerst, al was het stadion nog niet helemaal vol. Als het van u afhangt, dan moeten supporters gewoon worden toegelaten in de stadions. In het merendeel van de gevallen liep alles overigens opperbest afgelopen weekend, wat dus een goede eerste stap kan zijn. 56% onder jullie liet zich daarover positief uit, al waren ook 18% van de mensen die het te vroeg vinden om al supporters toe te laten. De komende weken en maanden zullen het moeten uitwijzen. Coaches te snel ontslagen? Deze week hebben we het graag over de coaches in het Belgische trainersgilde. Zoals geweten zijn er ondertussen al vier trainers ontslagen in 1A - lees HIER nog eens meer over die recordcijfers. Worden coaches te snel ontslagen? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de hele zaak bij het ontslaan van trainers? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat is uw mening rondom trainersontslagen? Coaches zijn de hoofdverantwoordelijke 3% Bestuurders zijn de hoofdverantwoordelijke en moeten eer aan zichzelf houden 61% Spelers zijn de hoofdverantwoordelijke 3% Als het op is, is het op, 'chemie' is het belangrijkste 34% Andere mening (laat in reacties weten wat!) 0%