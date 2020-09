Ex-topschutter aangenaam verrast door twee spitsen: "Hij komt van heel ver"

Geen spits aan de leiding van het topschuttersklassement, maar welke aanvallers konden al aangenaam verrassen? We legden het voor aan Cisse Severeyns, in 1988 topschutter van de Belgische competitie.

"Als ik het iemand gun, dan is het Landry Dimata wel. Hij komt van héél ver, dus het is leuk om hem terug te zien en hem toch ook al te zien presteren", legt Cisse Severeyns uit bij Voetbalkrant.com.

"Twee jaar geleden begon hij ook erg sterk aan het seizoen. Met veel goals, samen met Ivan Santini. Dan is het jammer dat hij er zo lang is uit geweest. Ook voor België is hij een interessante speler natuurlijk", aldus Severeyns.

Hij zag nog geen spits boven het maaiveld uitsteken, zoals Dieumerci Mbokani vorig jaar. "Al is Youssouph Bajdi me ook in positieve zin opgevallen. Het is toch opmerkelijk hoe een jonge kerel zich bij Club Brugge manifesteert, terwijl de ploeg niet altijd fantastisch was."