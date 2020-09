Goed nieuws voor Anderlecht! Geen nieuwe coronabesmettingen bij A-kern

Bij Anderlecht hebben ze vandaag goed nieuws gekregen. Er zijn namelijk geen nieuwe besmettingen bijgekomen bij de A-kern. Eerder hadden Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther positief getest.

De wedstrijd tussen Anderlecht en Waasland-Beveren zal dit weekend gewoon kunnen doorgaan. Na een nieuwe testronde zijn er geen besmettingen bijgekomen. Zo blijven alleen Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther van de A-kern besmet. Een speler van de B-kern en iemand van het personeel zouden ook besmet zijn.

Vincent Kompany gaf meer informatie op de persconferentie. "Natuurlijk heeft het wel voor extra stress gezorgd, maar we moeten hier lessen uit trekken voor in de toekomst. We moeten rekening houden met de omstandigheden, maar het is geen reden om de lat lager te leggen voor dit weekend", aldus Kompany.