Tegenslag voor Buffalo's: basispion in lappenmand tijdens levensbelangrijk tweeluik tegen Dynamo Kiev

Dinsdag rechtte KAA Gent de rug in de voorrondes van de Champions League na enkele tegenslagen. Een glansprestatie was het niet van de Buffalo's, maar de zege was absoluut een opsteker. Wim De Decker zag wel een basispion uitvallen.

Giorgi Chakvetadze lokte iets voor het uur een fout uit in de grote rechthoek van Rapid Wenen. Yaremchuk faalde niet vanop de stip, maar voor de Georgiër zat de partij erop. Trainer Wim De Decker vreesde voor een kuitblessure en die vrees is nu ook waarheid geworden. Het zou om een kleine scheur in de kuit gaan, schrijft Het Nieuwsblad. De blessure zou Chakvetadze zo'n twee tot drie weken aan de zijlijn houden. In het verleden had hij al veel blessurelast, maar nu zal hij ook de competitiematchen tegen Moeskroen en OHL aan zich voorbij moeten laten gaan. Misschien nog belangrijker; ook het levensbelangrijke tweeluik tegen Dynamo Kiev in de play-off voor de groepsfase van de Champions komt waarschijnlijk te vroeg voor Chakvetadze.