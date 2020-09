Ivan Leko blikt vooruit op "must-win" tegen Eupen: geen Zuid-Koreaanse debutant & complimentjes voor de Panda's

Bij een driepunter tegen Eupen kan Antwerp voor het eerst dit seizoen een geslaagd rapport (10/18) voorleggen. Het is een match die RAFC altijd moet winnen, vindt Ivan Leko, maar de Panda's onderschatten doet hij zeker niet.

Eerst en vooral zal hij enkele knopen moeten doorhakken in zijn selectie. De Laet viel tegen STVV geblesseerd uit en is er in principe weer bij. Ook Lamkel Zé trainer weer mee bij de A-kern, maar of hij ook de wedstrijdselectie zal halen is een andere zaak. Achterin moet hij de geschorste Batubinsika vervangen. Voor nieuwkomer Jae-ik Lee komt de partij van zondag te vroeg. Junior Pius zal wellicht opnieuw starten.

Eupen is echt een compleet team.

Ivan Leko liet dus niet te hard in zijn kaarten kijken, maar had wel het een en ander te zeggen over KAS Eupen, de tegenstander van zondag. "Dat is niet meer de ploeg die het veld op kwam om zo veel mogelijk goals te scoren, zonder aan verdedigen te denken. Ze hebben een goed, sterk blok en vier à vijf goeie jongens voorin."

De Kroaat was toch lichtjes onder de indruk van de namen die nu rondlopen bij Eupen. "Poulain, Vazquez en Adriano. Musona en Peeters kennen de competitie heel goed. Die spits van Salzburg heeft ook een aardig cv en rond hem staan jonge, snelle wingers. Amat heeft ook een naam en daarachter staat een van de beste jonge doelmannen van het land, Ortwin De Wolf. Het is een compleet team."

Toch moet Antwerp winnen. Het is immers hun eerste match voor de eigen fans. "Elke match is een must-win voor ons. We mogen hen natuurlijk niet onderschatten. Dat kan simpelweg niet in België. Als je hen tijd en ruimte geeft, dan kan je echt in de problemen komen. Dat zag je tegen Gent", besloot Leko.