Middenvelder begint zijn stempel te drukken bij Antwerp: "Begreep niet waarom hij vorig jaar niet méér in actie kwam"

Zes basisplaatsen en acht invalbeurten: meer dan dat kwam Martin Hongla niet aan spelen toe onder Laszlo Bölöni. Dit seizoen lijkt het erop dat hij die cijfers zal overtreffen. Ivan Leko is alvast tevreden over de Kameroense middenvelder.

Tegen Sint-Truiden was Martin Hongla een van de uitblinkers bij Antwerp. Hij intercepteerde én zorgde geregeld voor een aanvallende impuls. Ivan Leko vindt hem een complete middenvelder. "Als hij 'in the game' zit, presteert hij sterk. Soms is er nog wel eens een gebrek aan focus", legde de trainer van Royal Antwerp FC uit.

"Zijn match tegen STVV was goed net zoals in de bekerfinale tegen Club en 60 minuten tegen Moeskroen. Toen ik hier tekende heb ik wat matchen van vorig seizoen bekeken en ik kon er niet bij waarom hij niet méér aan spelen toe kwam. Na drie maanden samen trainen krijg je daar natuurlijk meer inzicht in. Dan zie je de sterktes en zwaktes."

"Nu moet hij in zijn hoofd ook groeien", zorgde Leko voor een extra prikkel voor Hongla. "Ik wil dat hij echt een voetballer wordt en niet dat talent blijft dat af en toe goed speelt. Ik zie hem ook niet als een echte 6 (een verdedigende middenvelder)", besloot Leko.