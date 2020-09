Beste seizoensstart in clubgeschiedenis inspireert Bayat tot straffe uitspraak: "Kampioen met Charleroi? Waarom niet"

Charleroi staat autoritair op kop in de Jupiler Pro League en liet nog geen punt liggen. Karim Belhocine toverde de Carolo's om in een dodelijke countermachine. Eén ding is zeker: De G5 gaat nog een vette kluif hebben aan de Zebra's in de titelstrijd.

Voorzitter Mehdi Bayat ziet ook dat het clubbeleid al enkele jaren snor zit bij Charleroi. Hij hoopt dat dat dit seizoen zijn vruchten zal afwerpen. "Ik weet dat je nu gaat vragen of Charleroi kampioen kan worden, dus is mijn antwoord: waarom niet?", zegt hij aan VTM Nieuws. "We gaan blijven doen waar Charleroi goed in is: enorm hard werken. We proberen te boksen met de grote clubs in België, maar we hebben minder middelen dan hen dus moeten we gewoon harder werken."