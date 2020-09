Strafschop of niet voor fase met Bodart en Jonckheere? Wat is uw mening? "Hoe kan dit geen penalty zijn?"

KV Kortrijk claimde in de slotfase van de wedstrijd tegen Standard een strafschop toen Michiel Jonckheere gretig over het been ging van doelman Arnaud Bodart. Scheidsrechter Jan Boterberg oordeelde dat het een schwalbe was. Wat denkt u?

Onze eerste reactie was ook schwalbe, maar bij Kortrijk waren ze resoluut: penalty. "Ik heb er spijt van dat wedstrijdsituaties niet op dezelfde manier beoordeeld werden langs beide kanten", doelde Yves Vanderhaeghe op de penalty die Standard wel kreeg na een overtreding van Ocansey op Fai. "Een gelijkspel was de juiste uitslag geweest."

Ook 'slachtoffer' Jonckheere, die ook nog geel kreeg, was duidelijk. "Als het een schwalbe was, waarom gaat hij (ref Boterberg) dan nog kijken naar de beelden? Ik zoek het contact niet op. Hij raakt me en dat is altijd penalty. Ik begrijp niet hoe dit geen penalty kan zijn, terwijl het aan de overkant wel gefloten werd. Ik heb respect voor de scheidsrechters, maar we moeten als 'kleine' ploeg niet accepteren dat deze fases altijd in ons nadeel worden gefloten."

Wat is uw mening over de fase? Was het strafschop of niet?