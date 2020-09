Moet Leko systeem (even) veranderen? "Duidelijk dat sommige jongens er absoluut niet inpassen"

Cisse Severeyns hield gisteren bij ons al hetzelfde betoog: Ivan Leko heeft niet de spelers om zijn geliefde 3-5-2 te spelen. Vooral op de flanken en in de verdediging heeft hij een probleem. Patrick Goots ziet net hetzelfde.

Vooral op de rechterflank is het behelpen sinds het uitvallen van Buta. “Het is stilaan duidelijk dat sommige jongens ­absoluut niet in het systeem van Leko passen. Dan denk ik in de eerste plaats aan De Pauw, die te weinig brengt als wingback", klinkt het in GvA.

"En Benson. Het verwonderde mij dat Leko ­Benson zonder back-up bracht. Bij elke Eupense tegenaanval was het alarmfase rood aan de rechterkant. De 0-2 had er absoluut veel vroeger kunnen ­komen. Pas op: ik was ook ­vragende partij om Benson een kans te geven, maar alleen gaat hij het op die rechterkant niet ­redden. In verdedigend opzicht wordt hij weggeblazen.”