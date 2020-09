Zulte Waregem zal Dury de komende drie seizoenen niét ontslaan: 'Dit is de waanzinnige oprotsom die Essevee zou moeten betalen'

Zulte Waregem is met een schamele zes punten uit zes wedstrijden allesbehalve goed uit de startblokken geschoten. Het ontslag van Francky Dury heeft aan de Gaverbeek nooit op tafel gelegen. Maar...

“Er is zelfs niet over een mogelijk ontslag gesproken”, klonk het na het weekend bij Eddy Cordier. “De sportieve staf laat allesbehalve een uitgebluste indruk na. Francky Dury is vastberaden om de scheve situatie recht te trekken.

Bovendien moet het gezegd: Essevee heeft simpelweg de (financiële) middelen niet om de coach op straat te zetten. De coronacrisis heeft er bij de fusieclub diep ingehakt. Een deel van het personeel staat zelfs opnieuw op technische werkloosheid.

Dury tekende in 2013 een tienjarig contract bij Zulte Waregem . Vooral de eventuele ontslagvergoeding heeft de coach héél goed onderhandeld: één miljoen euro per overgebleven contractjaar.

Met andere woorden: Zulte Waregem zou Dury drie miljoen euro moeten betalen als hij moet vertrekken. De coach heeft in het verleden al bewezen dat een slechte start niet noodzakelijk héél problematisch is. Dan steek je dat geld snel terug waar het vandaan komt, denken wij.