Opnieuw pech voor Anderlecht: nieuwe sterkhouder lijkt een tijdje buiten strijd te zijn

Bij Anderlecht zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. De positieve coronagevallen vliegen de club rond de oren. Daarenboven kampt één van hun sterkhouders met een blessure.

Volgens Le Soir is Adrien Trebel, basisspeler sinds speeldag twee en auteur van twee goals en twee assists, hoogst onzeker voor de volgende twee duels van Anderlecht tegen AS Eupen en Club Brugge. Hij zou last hebben van de knie.

Een klap voor Trebel die zich eindelijk weer in de gratie van Kompany had gevoetbald. Bovendien moeten de Brusselaars heel wat spelers missen doordat het coronavirus lelijk huis heeft gehouden in de paarswitte selectie.