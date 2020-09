Brugs burgemeester belooft: "Cercle zal nooit op straat komen te staan. Nog geen stadion? Dan spelen ze in het nieuwe van Club"

Club Brugge en Cercle Brugge spelen zondag de derby van 't stad, maar die is naast het veld al langer bezig. De stadiondossiers in Brugge zorgen immers voor wrevel tussen beide ploegen. Burgemeester Dirk De fauw laat wel weten dat geen enkele ploeg voorgetrokken wordt.

Club liet onlangs een paar boringen uitvoeren voor de bouw van hun nieuwe stadion zonder dat Cercle van iets op de hoogte was. Onmiddellijk namen ze - in samenspraak met Monaco - een advocatenkantoor onder de arm. Cercle wil eerst een oplossing voor hun eigen stadiondossier voor Club mag beginnen bouwen.

“Misschien gaat Club inderdaad soms wel een beetje ongelukkig te werk. Al hoor ik dat de boringen naast het veld zijn gebeurd en er dus aan het veld geen schade is veroorzaakt en dat de werking niet gehinderd werd", zegt De fauw in Krant van West-Vlaanderen.

"Ik gaf hen de raad om Cercle in het vervolg op de hoogte te brengen van wat er precies gaat gebeuren. Voor de bouw van een nieuw stadion moet je nu eenmaal een lastendossier maken en weten hoe de ondergrond eruit ziet. Dus ik zou het jammer vinden, mocht Cercle zelfs niet toelaten dat er naast hun veld geboord wordt. Ik zie niet in wat je daarmee kunt winnen.”

Cercle wil echter niet ineens zonder stadion komen te staan. “Cercle zal nooit op straat staan. Nogmaals, één iets is zeker: Cercle zal van de stad dezelfde behandeling krijgen als Club. Dat besliste het schepencollege, dat staat in de beleidsnota. Is het stadion van Cercle niet tijdig klaar, dan zal het tijdelijk in het nieuwe stadion van Club mogen spelen."