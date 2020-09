Smaakmaker uit (corona)voorzorg aan de kant gehouden bij Kortrijk: "In feite mócht hij meespelen"

Een fitte Gilles Dewaele start bij KV Kortrijk altijd in de basis, maar tegen Antwerp werd hij om een andere, aan het coronavirus gerelateerde reden, aan de kant gehouden.

Yves Vanderhaeghe trainde met zijn voltallige kern in de aanloop naar de match tegen Antwerp, dus was het een verrassing dat Gilles Dewaele, een van de smaakmakers van het competitiebegin, niet aan de aftrap verscheen.

"Hij is (nog) niet ziek, maar zijn vrouw heeft het coronavirus", verklaarde Vanderhaeghe na de met 1-3 verloren match. "We wilden het risico niet nemen om hem in de groep te laten. Dus in feite mócht hij spelen want zijn laatste test was negatief. Intussen hebben we een nieuwe test laten afnemen waarvan we zaterdag het resultaat kennen", besloot de trainer van KV Kortrijk.