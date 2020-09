Birger Verstraete nog steeds op zoek naar allerbeste vorm: "Eerste keer gevoel gehad dat ik echt iets heb bijgedragen"

Na zijn rode kaart op het veld van Charleroi was Birger Verstraete afgelopen weekend weer inzetbaar voor Antwerp. De middenvelder startte op de bank en zorgde als invaller mee voor de kentering.

Kort na de intrede van Birger Verstraete kwam de gelijkmaker op het scorebord, toeval of niet. De middenvelder was na het optreden tegen zijn ex-club blij met zijn eigen prestatie. "Dit was naar mijn gevoel de eerste keer dat ik de ploeg echt iets heb bijgebracht sinds ik bij Antwerp ben", legde hij uit.

Over zijn vorige drie matchen voor de Great Old was hij dus minder tevreden. "Het frustreerde me dat ik in mijn eerste matchen nog niet de Birger Verstraete van weleer was. Ik ben kritisch geweest voor mezelf, maar tegen Kortrijk was het goed, al het kan nog veel beter. Ik ben blij dat ik de match mee heb doen kantelen en hopelijk kan ik verder gaan op dit elan. We moeten stappen blijven zetten om de ploeg naar een hoger niveau te tillen", zei hij.

Ruimte voor progressie is er dus nog bij Verstraete, die inderdaad nog zoekt naar de vorm waarmee hij zijn transfer naar de Bundesliga en zijn eerste cap als Rode Duivel verdiende. Zijn laatste match voor de verhuis naar Antwerp dateert wel van 21 december 2019. Misschien een gebrek aan ritme?

Ondertussen zit Verstraete aan zijn vier matchen met speelminuten voor zijn nieuwe club. Als hij aan tien optredens komt moet Antwerp de speler verplicht aankopen van FC Köln. Tien matchen, ongeacht of het over een invalbeurt of een basisplaats gaat in eender welke officiële competitie...