Groot gemis op het Mechelse middenveld? Van Damme geschorst, Vranckx onzeker

Dat Wouter Vrancken vrijdagavond zal moeten puzzelen staat nu al vast. Joachim Van Damme is geschorst en ook een tweede centrale middenvelder moet mogelijk verstek geven voor de streekderby tegen Antwerp.

Joachim Van Damme pakte tegen Sint-Truiden zijn vijfde gele kaart van het seizoen en dat betekent dat hij een speeldag moet brommen. Wouter Vrancken kan dus geen beroep doen op hem tegen Royal Antwerp FC.

En dan is er nog een tweede pion op het middenveld die onzeker is. "Hij heeft wat last. We hebben hem op training bewust wat gespaard om het zeker niet erger te maken. We zullen zien hoe fit hij zich morgen voelt en of hij kan spelen of niet. We hebben nu nog meer dan 24 uur en in die tijd kan er nog veel gebeuren", legde Vrancken donderdag uit aan Gazet van Antwerpen.

Dit is alvast zijn selectie: