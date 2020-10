Vrancken wijst naar zijn verdediging: "Peyre was de enige op niveau"

Als je na acht minuten al 2-0 in het krijt staat bij Antwerp, dan heb je een probleem. Dat zag ook Wouter Vrancken, die absoluut niet tevreden was over de verdediging.

"Na acht minuten was de match gespeeld", vatte Vrancken het kort samen. "We maken het onszelf enorm moeilijk. Door de afwezigen moesten we een andere manier vinden om in ons spel te geraken. We moesten het meer van het balbezig hebben. En bij momenten hebben we dat goed gedaan. Maar het ergste is dat je de doelpunten weer zo makkelijk weggeeft."

Coucke, Bushiri, Bijker en Kabore speelden niet hun beste match. "Geoff en Rob hebben dat goed gedaan, hun wedstrijd was meer dan correct. Je verwacht toch een reactie, maar de enige die zijn niveau haalde, was Thibault (Peyre, nvdr.). Zo geef je de wedstrijd natuurlijk weg."

Vrancken miste Van Damme, Vanlerberghe en Vranckx. "Het risico om die laatste twee aan de aftrap te brengen was te groot, ook voor de volgende wedstrijden binnen twee weken. Het was niet realistisch om ze te laten spelen. Maar ik heb het liever niet over de afwezigen. Wij hebben elf goeie spelers nodig om een resultaat te halen. Als dat niet zo is, dan maak je het jezelf moeilijk."