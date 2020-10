Hairemans krijgt open doekje van Antwerp-fans: "Kippevelmomentje... Blij om te zien dat zij ook respect voor mij hebben"

Geoffke Deurne Noord is nog steeds graag gezien op de Bosuil. Het gebeurt niet al te veel dat een bezoekende speler een applaus krijgt van het thuispubliek als hij scoort.

Hairemans scoorde een mooie en had even later een nog mooiere kunnen maken als Jean Butez daar geen stokje had voorgestoken. De handen gingen op elkaar... "Heel mooi en toch wel een kippevelmomentje", zei Hairemans na de match. "Ik heb altijd veel respect gehad voor de supporters van Antwerp en ik ben blij om te zien dat zij ook respect hebben voor mij."

Over de wedstrijd was hij minder gelukkig. "1-0 na drie minuten, dan weet je hoe laat het is. We kwamen wel wat duelkracht tekort door schorsingen en kwetsures. Maar desondanks hebben we na de 3-1 wel wat goeie kansen om de 3-2 te maken en dan weet je nooit. Maar we tonen weer te weinig efficiëntie. We scoren te weinig naargelang het aantal kansen we hadden."