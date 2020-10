OFFICIEEL: Cullen is een Anderlecht-speler: "Jongen met winnaarsmentaliteit"

Anderlecht heeft op de laatste transferdag ook nog een middenvelder binnengehaald. Het was al langer geen geheim meer dat het gaat om Josh Cullen. De middenvelder moet de concurrentie aanscherpen.

Josh Cullen (24) verlaat West Ham United voor RSC Anderlecht, dat kwamen beide clubs zonet overeen. Cullen werd opgeleid bij de Londense traditieclub en vervolgens verhuurd aan Bradford, Bolton en Charlton. De Iers-Engelse middenvelder tekent een contract van 3 jaar in Brussel.

"Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit. Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte team player", verklaart sportief directeur Peter Verbeke.