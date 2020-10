UPDATE: Antwerp maakt reputatie waar op deadline day: Ampomah is nummer 2 van de avond

Vorig jaar aan het einde van de zomermercato pakte Antwerp op de valreep uit met enkele straffe transfers. Dat kunststukje doen ze dit jaar nog eens over. Nana Ampomah en Guy Mbenza komen de rangen versterken.

UPDATE 21u24: Daar is nummer 2 al. "De 24-jarige Ghanese winger wordt voor 2 jaar gehuurd (met aankoopoptie) van het Duitse Fortuna Düsseldorf", klinkt het op de webstek van RAFC.

UPDATE 20u21: Antwerp en Cercle Brugge hebben de transfer van Mbenza bevestigd. De 20-jarige aanvaller tekent een contract tot 2023 met optie op een extra seizoen.

Nana Ampomah stuurde aan op een vertrek bij Fortuna Düsseldorf en krijgt nu ook wat hij wil. Royal Antwerp FC gaat de voormalige smaakmaker van Waasland-Beveren voor twee seizoenen huren van de Duitse tweedeklasser. De Great Old heeft ook een aankoopoptie bedongen op de flankaanvaller.

Antwerp was ook op zoek naar een doublure of een spitsbroer voor Dieumerci Mbokani en die werd gevonden in de persoon van Guy Mbenza. De 20-jarige Congolees, in het begin van het seizoen nog goed voor twee goals tegen RAFC, gaat een vierjarig contract tekenen bij de oudste club van het land.

De transfers zullen in de loop van de avond officieel worden bekendgemaakt door Antwerp.