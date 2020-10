BREAKING: Zulte Waregem heeft nieuwe spits te strikken

Zulte Waregem is met 7 op 24 enigszins teleurstellend aan het seizoen in de Jupiler Pro League begonnen. Het gaat zich nu nog versterken op de laatste dag van de transfermarkt.

UPDATE 17u20: Zoals verwacht heeft Zulte Waregem het nieuws inmiddels ook officieel bekendgemaakt via zijn sociale media-kanalen.

Zulte Waregem haalt er op de laatste dag van de transfermercato nog een spits bij om de rangen te gaan versterken. De deal is helemaal rond en wordt op de laatste dag van de transfermarkt door Essevee nog geofficialiseerd.

Boomlange spits

De 25-jarige Tomas Chory komt op huurbasis over van Viktoria Pilzen, dat hem in 2018 kocht van Sigma Olomouc.

Dit seizoen verzamelde de boomlange spits (1m99) nog maar 53 speelminuten in de Tsjechische competitie, vorig jaar was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists over alle competities heen, waaronder tegen Antwerp in de voorrondes van de Europa League.