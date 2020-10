Echtelijke ruzie in het huwelijk tussen Lokeren en Temse: "Ik ga vragen dat ze overal het woord Temse weglaten"

Maandag werden trainer Yves Van der Straeten en zijn assistenten bedankt voor bewezen diensten bij Lokeren-Temse. De technische staf was een van de elementen die het label van Temse droegen, maar zij zijn nu dus weg.

"Die trainerswissel was een zoveelste stap om verder te gaan zonder enige Temse-inbreng. Na het bestuurlijke niveau is dat nu ook in het sportieve luik doorgetrokken", aldus Alain Vereecke in Gazet van Antwerpen. Hij maakte deel uit van SV Temse en hij zetelde in de Raad van Bestuur na de fusie. Daarna was hij alleen nog sportief manager.

"Ik ga vragen dat ze overal het woord Temse weglaten. Omdat we ons niet kunnen vinden in de huidige werkwijze, stellen wij de vraag om per direct zo veel mogelijk de naam Temse te verwijderen bij alle communicatie. Het nieuwe logo gaf trouwens al aan dat het de bedoeling was om dat op termijn te realiseren en alleen de naam Sporting Lokeren te behouden", sprak Vereecke klare taal.

Lokeren-Temse speelt haar thuiswedstrijden in Daknam, terwijl de jeugd in Temse voetbalt. De club staat met 5 punten uit 3 matchen op een achtste plaats in Tweede Nationale.