Lamkel Zé is niet verkocht: nieuwe concurrenten en de mentale kwestie - "Dat duiveltje op zijn schouder zal altijd komen piepen"

Op de allerlaatste dag van de transfermarkt beperkte Antwerp zich tot inkopen of huren. Er vertrok niemand meer op deadline day, ook Didier Lamkel Zé niet. Zijn verhaal op de Bosuil is dus nog niet geschreven. Of wel? We legden de situatie voor aan clubicoon Cisse Severeyns.

Jordan Lukaku werd gehaald om de linkerflank voor zich te nemen, al is het niet duidelijk of hij al meteen inzetbaar zal zijn. Op die positie kan Ivan Leko natuurlijk ook rekenen op Simen Juklerod. In een veldbezetting met flankaanvallers heeft hij er met Nana Ampomah en Cristian Benavente ook twee concurrenten bijgekregen.

Severeyns:

"Er zijn nieuwe concurrenten bijgekomen en dan heeft Miyoshi ook nog eens getoond dat hij op de flank kan spelen. Daarnaast heeft Ivo Rodrigues aangegeven dat hij zich weer volledig op de club focust en dat hij er na zijn blessure wil staan. Hij kan ook iets bijbrengen op de flank. Zelf was Lamkel Zé dan ook weer niet top tegen Mechelen. Aanvallend droeg hij weinig bij en na een uur begon hij te freewheelen."

Anderzijds hoeft Leko hem niet zozeer op die flank vast te pinnen. In de bekerfinale tegen Club Brugge nam de Kameroener in een ruit op het middenveld de rechterkant op zich. Hij acteerde er dus iets meer vanuit het centrum.

Maar in het geval van Lamkel Zé gaat het niet zozeer om voetballende kwaliteiten. Die heeft hij en daar twijfelt ook niemand aan. Als hij ze alle vijf op een rijtje had, stond hij elke week in het basiselftal.

Severeyns:

"Wat Leko over dat casino zei, dat klopt. Alleen als zijn kopje voor de volle 100% naar de match staat en hij is gedisciplineerd, dan kan hij beslissend zijn. Maar vroeg of laat loopt het fout. Je hebt het engeltje op je schouder dat goede dingen influistert en een duiveltje dat slechte raad geeft. Wel, bij hem weet je dat het duiveltje altijd weer komt piepen. Je kan geduld hebben, je kan heel veel geduld hebben, maar ooit houdt het op. Nu is hij gedoemd om uiteindelijk niet meer te spelen."

De selectie van Antwerp voor de Europa League werd pas na het gesprek met Severeyns bekendgemaakt. Lamkel Zé behoort niet tot de 21-koppige kern.