CEO voetbalbond is zeer kritisch: "Iedereen roept maar wat met megafoon in de pers ..."

Peter Bossaert is de CEO van de voetbalbond en moest aanpassen aan de voetbalcultuur of voetbalpolitiek.

"Ja, ik was verrast daardoor. De bedrijfscultuur is helemaal anders dan de voetbalsector - in het voetbal heb je zoveel betrokkenen, en iedereen vindt dat zij een rol te spelen hebben. Voetbal is per definítie politiek", aldus Bossaert in Het Laatste Nieuws.

Megafoon

"Zowel in het profvoetbal als in het amateurvoetbal klim je op vanuit clubniveau en word je aldus verkozen. Dat is een politiek proces."

Ook de vele rechtzaken en dergelijke heeft Bossaert gestoord: "Er is in ons voetbal een cultuur ontstaan om álles waarmee men het oneens is, aan te vechten. We missen sereniteit. Ik meen dat echt. Voor het minste neemt men een megafoon en roept men in de pers. Dat is contraproductief voor de sector."