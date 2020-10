Club Brugge neemt man in dienst die Vanaken en co beter moet laten zien

Club Brugge staat qua professionalisering aan kop in België. Blauw-zwart doet er alles aan om de spelers in de beste omstandigheden aan de aftrap te krijgen. Nu ook door de aanwerving van een visual coach.

Die functie is weggelegd voor Wim Withofs van het optiek- en contactlenzencentrum, iO.Wim, weet de KVWV. Hij moet checken hoe goed de spelers zien en zo nodig bijsturen met contactlenzen.

Alles in functie van de spelers die paar procenten beter te maken. Withofs heeft in het verleden ook nog voor Cercle, Oostende, Sint-Truiden en Anderlecht gewerkt. Geen overbodige luxe, want videogames, smartphones... maken ook voetballers bijziend.