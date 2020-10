Nieuwste aanwinst Anderlecht komt terecht bij grote club met grote traditie: "Club met ambitie"

Josh Cullen heeft in een open brief afscheid genomen van West Ham, de club waar hij al sinds zijn negende voor voetbalde.

"Het is gek om te denken dat er 15 jaar zijn verstreken sinds ik op een avond als negenjarige jongen voor het eerst de Chadwell Heath binnenliep, voor een proces in de academie. Toen ik opgroeide als West Ham-fan, was het een droom om die kans te krijgen en ik kan me nog steeds het gevoel van zenuwen en opwinding herinneren toen mijn vader me door de poorten naar de parkeerplaats reed."

Cullen kwam als jonge knaap aan bij West Ham en ondanks dat een doorbraak uitbleef, werd hij er wel Iers international. Cullen is de club dankbaar. "Zonder al dat uitlenen was ik waarschijnlijk geen international geworden voor mijn land – iets wat zoveel voor me betekent – en had ik waarschijnlijk niet de stap en de kans verdiend die ik nu heb met Anderlecht, een grote club met een grote traditie en geschiedenis, en veel ambitie voor de toekomst, zoals West Ham United."

Cullen kan bij Anderlecht meteen aan de bak, want door de blessure van Adrien Trebel zal de Ierse middenvelder sneller moeten gebracht worden dan aanvankelijk verwacht.