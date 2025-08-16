Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'

Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'
Foto: © photonews

Leander Dendoncker lijkt definitief op weg naar de uitgang bij Aston Villa. Real Oviedo ziet in de Belg de ideale versterking en wacht nu op zijn antwoord.

Van Leander Dendoncker hebben we de laatste tijd niet veel meer gehoord. De Belgische middenvelder werd afgelopen seizoen door Anderlecht gehuurd van Aston Villa.

Uiteindelijk besloot paars-wit om hem niet definitief over te nemen. Dendoncker keerde terug naar Aston Villa, maar het is héél duidelijk dat zijn toekomst daar niet ligt.

Hij heeft onder Unai Emery zelfs geen voorbereiding meer afgewerkt. Dendoncker mag uitkijken naar een nieuwe club, en zou die al gevonden kunnen hebben. 

Real Oviedo, dat promoveerde naar La Liga, zou hem er graag bij willen. Volgens  La Voz de Asturias heeft Veljko Paunovic al contact gehad met de Belgische middenvelder. Hij stelde hem het project voor.

Daarbij maakte Paunovic duidelijk dat Dendoncker een belangrijke speler kan zijn bij de Spaanse promovendus. Bij Real Oviedo blijven ze nu wachten op het antwoord van de speler... Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Anderlecht
Aston Villa
Leander Dendoncker

