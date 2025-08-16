Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
| 1 reacties
Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja"
Foto: © photonews

Standard moest bijna 70 minuten met tien spelen tegen Union SG. Thomas Henry pakte in het eerste halfuur immers twee gele kaarten op acht minuten tijd. Een actie die de wedstrijd in een definitieve plooi legde.

Over Henry zijn eerste gele kaart kon gediscussieerd worden, maar dan was het absoluut niet slim om daarna nog eens fors door te gaan op de enkel van Charles Vanhoutte. Bram Van Driessche kon niet anders dan die tweede gele te trekken gezien de aard van de overtreding. 

Henry zat in zak en as na zijn uitsluiting en was eerst woedend op de scheidsrechter, maar had tijdens de rust ook al genoeg nagedacht om de fout ook bij zichzelf te zoeken.

Ook zijn coach, Mircea Rednic, was niet al te blij met hoe zijn spits de ploeg in de problemen bracht. "Thomas, met al zijn ervaring, had beter moeten weten. Zeker omdat hij al geel had, maar hij nam het risico toch."

Voor Standard was het meteen een quasi onmogelijke opgave. Alhoewel... "We hebben een uur met tien gespeeld en toch hebben we nog kansen gehad", aldus Rednic. 

In de nabespreking mag Henry zich alvast nog aan een uitbrander verwachten. "Als je bij 1-0 zo'n fout maakt, dan weet je dat je gaat afzien. Ja, ik was boos, maar het kan gebeuren."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Union SG
Thomas Henry

