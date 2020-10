'Charleroi deed deze héél zware inspanning om Teo naar Mambourg te halen'

Sporting Charleroi zorgde voor een stunt met de komst van Lukasz Teodorczyk. De secretaris op Mambourg weet alvast hoe laat het is.

De komst van Lukas Teodorczyk onderstreept de ambities van Sporting Charleroi. De Zebra’s willen één van de uitdagers van Club Brugge zijn in de strijd om de titel.

Sport/Voetbalmagazine weet dat Charleroi een enorme inspanning heeft geleverd om de Poolse aanvaller binnen te halen. Udinese Calcio betaalt dan wel een deel van zijn loon, maar dan nog is Teo de absolute grootverdiener op Mambourg.

Grootverdiener

Ter vergelijking: de spits verdiende bij Anderlecht 1,8 miljoen euro per jaar. Zijn transfer naar de Serie A heeft hem bovendien geen windeieren gelegd. En hij levert niet in om in het Zwarte Land te komen voetballen.