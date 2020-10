Minister wil Brugse clubs helpen in stadiondossiers: Blankenbergse Steenweg wordt weer naar voor geschoven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil - ondanks het negatief rapport van de Raad van State - toch doorgaan met de bouw van een nieuw voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

Dat besliste ze na overleg met de stad Brugge en Club en Cercle. Het initiële plan wordt wel aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Minister Demir heeft groen licht gegeven voor de piste van een bijgestuurd plan, maar dat plan moet wel binnen de maand vastgesteld worden door de voltallige ministerraad.

Aan de Blankenbergse Steenweg zou een nieuw stadion voor Cercle moeten komen. Dat is cruciaal in het stadiondossier van Club, want die mogen niet beginnen bouwen op de huidige Jan Breydel-site vooraleer er een oplossing is voor de Vereniging.