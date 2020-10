Mukairu maakt indruk bij voorstelling: "Ik heb geen individuele ambities, de doelen van de club zijn de mijne"

Anderlecht kan dit weekend nog niet op Paul Mukairu rekenen. Het papierwerk van de nieuwe aanvaller in orde brengen, duurt wat langer dan voorzien. Op de website van de club heeft hij zich wel al voorgesteld.

Mukairu kijkt uit naar zijn debuut bij de club waar Lukaku en Kompany zijn doorgebroken. "Kompany is vriendelijk en heeft me al wat advies gegeven. Hij weet waartoe ik in staat ben en waar ik aan moet werken om een betere speler te worden. Over het geheel genomen vond ik de aanpak van de club goed. Het is een geweldige club, zeer professioneel, met veel vertrouwen in jonge spelers en veel ambities voor de toekomst", klinkt het.

De 20-jarige heeft ook genoeg zelfvertrouwen. "Ik ben een vrij krachtige en dynamische speler. Ik speel graag snel en ik weet hoe ik een bal moet bijhouden. Maar ik weet ook dat ik aan mezelf moet werken. Ik ben nog jong en ik heb nog veel ruimte voor verbetering. Veel spelers hebben individuele doelen. Dat is bij mij niet het geval. Wat mij betreft zullen de ambities van de club mijn ambities zijn. Ik zal alleen tevreden zijn als de club tevreden is met het seizoen.”