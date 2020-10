Coaches analyseren leuke zondagnamiddagmatch: "Had ook 5-8 kunnen zijn" en "Hopelijk gaat het snel over voetbal in plaats van coronagedoe"

Zulte Waregem en Antwerp maakten er een aangename wedstrijd van in het Regenboogstadion, met uiteindelijk vier goals tot gevolg. Maar het had nog meer kunnen zijn.

"Ik denk dat de supporters wel een leuke wedstrijd hebben gezien", aldus Ivan Leko. "Het had ook 4-7 of 5-8 kunnen zijn. De match had aan beide kanten kunnen kantelen, al waren wij misschien alles bij elkaar iets beter."

"In de eerste helft hadden we problemen. Als je niet met de nodige agressiviteit speelt tegen een team als Zulte Waregem, dan kan je in de problemen komen", besefte de oefenmeester. "Ik ben blij dat we hebben gewonnen. We misten veel volk, onder anderen onze dokter, materiaalmeesters, ..."

Coronagedoe

"Ik hoop dat iedereen gezond blijft en we snel terug over voetbal kunnen praten in plaats van over coronagedoe", aldus nog de oefenmeester van Royal Antwerp. "Donderdag? We gaan het zien: maandag zijn de tests, pas dinsdag weten we wie allemaal kan spelen."

"Het was een aanvaardbare match van ons. We hadden snel vertrouwen getankt met de 1-0 en zaten goed in de match. We waren goed in de eerste helft en hebben ons dapper geweerd. Ook na de 1-2 hebben we nog vanalles geprobeerd. De derde goal reken ik niet meer mee, dat is voor de statistiekenboeken."