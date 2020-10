Eén van de eersten die Brys op zijn wedstrijdblad zet: "Mooiste moment ooit om te scoren"

In Anderlecht vloekten ze op hem, in Leuven werd hij bejubeld. Mathieu Maertens, op zijn 25ste al een meubelstuk bij de club, scoorde de gelijkmaker in het Lotto Park. Uitgerekend in zijn 100ste wedstrijd.

Maertens heeft zijn plaatsje in de basiself van Marc Brys veroverd. Brys is gek van de middenvelder, die zich altijd voor de volle honderd procent geeft. Zelfs met de vele versterkingen erbij is er geen twijfel meer of hij wel of niet gaat spelen. Hij staat als één van de eerste op het wedstrijdblad.

Hij scoorde dit seizoen al drie keer in vijf matchen, maar die tegen Anderlecht mocht er wel wezen. “Mijn mooiste goal ooit? Toch zeker het mooiste moment om te scoren”, aldus Maertens. “Ik speelde nog nooit op Anderlecht, ook niet in mijn periode bij Cercle, dan is het prachtig om met een goal een punt uit de brand te slepen. Hij week wat af, maar doelpunt is doelpunt. Van 0-2 naar 2-2 terugkeren op bezoek bij Anderlecht, daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn.”