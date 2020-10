Pro League countert kritiek op 'niet-prioritaire' coronatesten in het voetbal: "Geen issue"

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is de laatste weken fel de lucht in gegaan en ook het aantal afgenomen tests steeg snel. Zo snel dat de laboratoria even niet meer konden volgen. Het leidde tot kritiek op de voetbalsector, waar nog wel volop getest wordt. En dat zal ook zo blijven.

Door de snelle toename van het aantal afgenomen coronatesten moesten de laboratoria ook overuren draaien. Ze kregen de hoeveelheden niet langer (op tijd) verwerkt waardoor Microbioloog Herman Goossens opperde om de coronatesten in de sportsector een halt toe te roepen, zodat de labo's zich met de echte prioriteiten konden bezighouden. Maar de Pro League en Ben Weyts oordelen dat het testen bij de voetbalclubs gewoon kan verdergaan zoals voorheen. "Ik begrijp dat het de ogen uitsteekt dat we daaraan tests spenderen, en dat dit een symbolische beslissing kan zijn. Maar het gaat nu ook niet om de grote getallen", verklaarde de Minister van Sport bij Het Laatste Nieuws. De Pro League bij dezelfde krant: "Wij nemen gemiddeld 1.200 tests af per week bij onze clubs, daarmee zit het labo dus nog lang niet aan zijn maximumcapaciteit. Op geen énkel moment zorgt onze testing ervoor dat tests uit sleutelsectoren tegengehouden worden of vertraging oplopen. Onze teststrategie is dus geen issue."