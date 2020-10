Ivan Leko trekt "met twee handicaps" naar de stadsderby: "Anders waren wij favoriet, nu is het fifty-fifty"

De stadsderby nadert met rasse schreden, maar bij Antwerp hebben ze nog niet te veel aan dat burenduel kunnen denken. Ze zijn nog maar net terug uit Bulgarije en de omstandigheden zijn niet ideaal. "Maar zondag zijn er geen excuses en zullen we vol gas moeten gaan."

Dat de omstandigheden niet ideaal zijn maakt de setting van dit persmoment overduidelijk. De spelers zijn nog maar net van het vliegtuig uit Bulgarije gestart en even verderop worden ze getest op het coronavirus.

"De resultaten zullen grotendeels bepalen wie zondag zal spelen", legt Ivan Leko uit. "Ik weet dus nog niet wie gaat spelen. We hebben nog goed anderhalve dag om ons op die match voor te bereiden. We hebben dus ook niet veel tijd gehad om te genieten."

50 - 50

Terwijl Antwerp in Bulgarije was werd er beslist om alle wedstrijden zonder publiek af te werken. "Dat is zeker een handicap voor ons. Iedereen weet wat het thuispubliek voor ons betekent, zij zijn onze twaalfde man. Dit is jammer genoeg niet zoals een echte derby hoort te zijn. Dat unieke sfeertje wordt door de fans gecreëerd."

Geen twaalfde man dus voor de Great Old én een korte voorbereiding. "Het is jammer dat we geen volledige week hebben om ons voor te bereiden (zoals Beerschot, nvdr.). Dat is onze tweede handicap. Met fans én die week, toch belangrijke details voor een derby, zou ik zeggen dat wij favoriet zijn. Maar nu wordt het fifty-fifty. Zij hebben een puntje meer, kunnen wellicht hun sterkste elftal brengen...", legde Leko uit.

Match van het jaar?

Maar Royal Antwerp FC zal er werkelijk alles aan doen om zich de komende maanden 'de ploeg van 't stad' te kunnen noemen. "Ik voel het belang van deze match bij de mensen rondom mij. Het is de match van het jaar. Ik beschouw elke match al als een Champions League finale. Niemand wil die derby harder winnen dan mijn spelers en ik en ik geef jullie op een blaadje dat jullie dat zondag gaan merken."