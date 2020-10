Beerschot-voorzitter Vrancken met heel wat lof: "Maar weinigen zijn zo slim, sluw en beredeneerd"

Het bestuur van Beerschot kijkt al maanden uit naar de derby van morgen. De wedstrijd stond met rood aangekruist in de agenda van voorzitter Francis Vrancken en ondervoorzitter Walter Damen. Want Beerschot heeft er een heel goeie start opzitten.

Daarvoor steken ze de pluimen op de hoed van trainer Hernan Losada. "Losada vroeg me ook om deze week eens naar de training te komen. Hij wil laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ik heb in mijn bedrijfsleven veel slimme mensen ontmoet, maar weinigen zo slim, sluw en beredeneerd als Losada. Hij staat in mijn top drie", aldus Vrancken in HLN.

Het is uitzonderlijk dat Vrancken zich op training laat zien. Eén keer per maand en hij gaat niet naar de kleedkamer. Iets waar Damen dan weer blij om is. "Als Francis mij morgen zou bellen: 'Ik ga naar elke training zien', zeg ik: 'Je hebt een probleem.' Een voorzitter moet geen schoonmoeder in de kleedkamer spelen."