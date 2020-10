Geen échte derbysfeer door lege tribunes: "De actie van onze fans en daarna wat middenvingers in Deurne-Noord. Eens op het veld? Niks!"

Vooraf gaven spelers en trainers van beide kampen het al aan: deze stadsderby is pas echt wat hij hoort te zijn met fans in het stadion. Die waren er zondagmiddag niet. De nervositeit bij Antwerp, Beerschot en hun delegaties in de tribunes was er wel, maar niet die ongeëvenaarde sfeer.

Vooraf had je wel de harde kern van Antwerp die de spelers aan de ingang van het stadion iets duidelijk wou maken en ook de spelersbus van Beerschot werd aangemoedigd door een horde fans met vuurwerk. Maar eens binnen de muren van het stadion konden de fans niet meer bijdragen aan die unieke derbysfeer. Dit bericht bekijken op Instagram @kbeerschotva got a warm send-off by their fans for the #DerbyDay! #JupilerProLeague #ProLeague #Beerschot #Antwerp #Antwerpen #Derby #BelgianFootball #Voetbal #Fans #Football Een bericht gedeeld door Voetbalkrant (@voetbalkrant) op 25 Okt 2020 om 6:09 (PDT) "Die derbysfeer? Die begon ik de laatste uren voor de match echt te voelen", aldus Joren Dom. "De fans die ons stonden op te wachten en hier in Deurne-Noord een paar opgestoken middenvingers richting de bus. Maar dan, het veld opkomen zonder fans, dat stelt eigenlijk niets voor. Geen sfeer, doodzonde." De Beerschot-verdediger had veel liever voor een kolkende Bosuil gespeeld. Lior Refaelov evenzeer. "Dit zijn normaal altijd leuke matchen om te spelen. Er is natuurlijk iets wat voor nog veel meer spanning en emoties had kunnen zorgen: onze trouwe achterban. Maar we kenden het belang van de partij en ik ben zo blij dat we die winnend wisten af te sluiten", legt de Israëliër uit.