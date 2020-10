Kortrijk-uitblinker over periode bij Cercle: "Dat was geen leuke omgeving meer"

Er waren vraagtekens toen KV Kortrijk Gilles Dewaele uit 1b weghaalde, maar die speelde hij snel in de vergetenis. Dewaele is wekelijks uitblinker bij de West-Vlamingen.

Drie jaar geleden forceerde hij zijn vertrek bij Cercle Brugge om voor Westerlo te tekenen. “Na tien jaar was het tijd voor iets anders, ook om eens in een andere omgeving alleen te gaan wonen en op eigen benen te staan", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. "Cercle wou dat ik bleef, vooral om nog over voldoende Belgen te beschikken, maar voor mij was het genoeg geweest."

Bij Cercle was het immers niet makkelijk om door te breken. "Als jeugdspeler moet je drie keer zo hard je best doen als diegene die ze telkens voor je positie halen. Er waren weer een stuk of vijftien spelers gekomen via Monaco en dan weet je: eerst gaan die allemaal hun kans moeten krijgen alvorens ze zullen teruggrijpen naar jongens als Mathieu Maertens en ik; en op het einde van het seizoen vertrekken die weer en komen er vijftien andere. Dat was geen leuke omgeving."

Hij speelde het spel toen hard. "Dit was niet meer het Cercle waarvoor ik zo graag speelde. Uiteindelijk forceerde ik mijn vertrek. Ik moet toenmalig voorzitter Frans Schotte dankbaar zijn dat hij hielp om François Vitali, toen nog sportief directeur, te overhalen om mij toch transfervrij te laten vertrekken.”