Beerschot trots, maar teleurstelling neemt de bovenhand: "Groot deel van de match gedomineerd. Er zat meer in"

Vreugdetaferelen bij Antwerp, diepe ontgoocheling bij Beerschot. De Mannekes knokten knap terug na een vroege 2-0 achterstand, maar gaven dat punt toch nog uit handen. "Er zat meer in", aldus Joren Dom van de bezoekers.

"We stonden gewoon fout", verklaarde Joren Dom de vroege 2-0 achterstand. "Tactisch klopte er iets niet, waardoor zij altijd konden kantelen of infiltreren. Veel te makkelijk! Daarna hebben we bijgestuurd en waren we zelfs dominant."

De aansluitingstreffer kwam van de voet van Suzuki en na de 2-1 kwam RAFC niet al te veel meer in het stuk voor. "Na 20 à 25 minuten namen wij de bovenhand. Ze kwamen er daarna niet veel meer uit. Erg jammer, want ik had het gevoel dat er meer in zat. Een nederlaag hoefde niet vandaag."

"We zijn naar hier gekomen om te winnen, want dat wil je altijd in zo'n derby", legde Jan Van den Bergh uit. "Joren heeft gelijk, we hebben heel lang de bovenhand gehad. We mogen trots zijn op onze prestatie, maar het resultaat was in hun voordeel."

"Ik denk dat ze maar drie keer tussen de palen trappen, dus dat is zuur. We hebben Mbokani volgens ons tactisch plan heel de tijd uit de match kunnen houden, maar bij die derde goal gingen we in de fout. Je ziet dat hij niet veel nodig heeft om beslissend te zijn."