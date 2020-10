Losada kijkt verder dan de derbynederlaag: "Men vergeet snel wat we nu al bereikt hebben en van waar we komen"

Ondanks de nederlaag op het veld van de eeuwige rivaal kon Beerschot met enige trots terugblikken op de stadsderby. De Kielse Ratten knokten terug na een 2-0 achterstand en domineerden het grootste deel van de match. Hernan Losada keek na de match verder dan de 3-2.

Zoals u hier al kon lezen vond Hernan Losada dat een gelijkspel een meer correcte weergave van het spel zou zijn. Maar meteen na de 2-2 van Suzuki sloeg Mbokani genadeloos hard toe. Beerschot bleef met lege handen achter.

Toch was er naast de teleurstelling nog plaats voor trots bij Hernan Losada. "Absoluut. Ik denk dat men nogal snel vergeet wat wij bereikt hebben en vanwaar we komen. Als je dan zo'n match kan spelen tegen een club met hoge ambities- top-4 of zelfs de titel... dan ben je goed bezig. Ja, sommige dingen konden beter, maar er waren ook zo veel positieve punten", legde de Argentijn uit.

En dan is er natuurlijk de fierheid op wat Beerschot in de eerste tien speeldagen heeft laten zijn. "We komen uit 1B en we staan hier met veel dezelfde spelers als vorig seizoen. Het niveau is hoger nu en de foutjes worden sneller cash uitbetaald. Maar de punten die we al hebben, pakt niemand ons nog af."

"Onze ambitie is om er dit jaar nog zoveel mogelijk te pakken om zo snel mogelijk gered te zijn. Niemand heeft deze start van ons verwacht, ik wel. Ik heb altijd in dit team geloofd. We willen elke match winnen en niet door de bus te parkeren. Als we verliezen op de manier van vandaag dan kan ik daarmee leven. Dat hoort bij deze speelstijl", besloot Losada.