Brys staat nog niet waar hij wil staan met OHL : "Reuzendoder weinig toepasselijk" en "Resultaat blijft heilig"

Marc Brys is uiteraard wel tevreden met wat OHL dit seizoen al bereikt heeft. Dat kan moeilijk anders, als je als promovendus 18 op 30 pakt en het zowat alle grote teams moeilijk maakt. Maar onder het motto 'alles kan beter' heeft Brys toch nog een andere manier van spelen voor ogen.

"We zitten in een periode waarin we weinig balbezit hebben", stelt de trainer van OH Leuven vast na tien speeldagen. "Dat is geen probleem als je het op een andere manier kunt oplossen." Dat doet zijn team voorlopig ook keer op keer. Niets aan de hand dus.

Eindig verhaal

Al is Brys op zijn hoede en hoopt hij een bepaalde evolutie te zien in zijn ploeg. "Ik zou graag veel meer vanuit balbezit kunnen spelen, dat zou ik toch wel wensen. Dat is een andere manier van voetballen. Op dit moment kunnen we dat nog niet. We geraken te snel geënerveerd na balverlies. Dan heb je eerder geslotenheid nodig, maar dat is ook een eindig verhaal."

Gaat het resultaat dan minder heilig worden als OHL dat type voetbal gaat nastreven? "Neen, neen, het resultaat blijft heilig." En die resultaten zijn schitterend. Genk en Anderlecht werden bedwongen. Standard, Gent en Club werden geklopt. "Wij, een reuzendoder? Ik vind dat weinig toepasselijk. Wij moeten elke wedstrijd het beste van onszelf geven. Maar als je vijf keer wint en drie keer gelijkspeelt, is dat natuurlijk niet fout."