Onbegrip over aanstelling 28-jarige ref voor Antwerpse derby: "Je doet er hem geen cadeau mee"

Zondag na de Antwerpse derby ging Antwerp-voorzitter Paul Gheysens los over de arbitrage. Hij begreep niet waarom er een vrij onervaren ref werd aangesteld voor de gevoeligste match van het jaar.

De 28-jarige Jasper Vergoote moest de derby in goeie banen leiden. Geen makkelijke opgave en velen begrepen dan ook niet waarom het Referee Department geen meer door de wol geverfde ref stuurde.

"Je doet hem geen cadeau met de Antwerpse derby", zucht ex-ref Serge Gumienny in HBvL. "Meer nog, het gevaar is groot dat je een jong talent op deze manier verbrandt. Welke klojo's doen zo'n aanduiding? Is het omdat onze twee buitenlandse scheidsrechtersbazen elders te veel werk hebben, dat ze deze beslissing nog snel tussendoor hebben genomen?"