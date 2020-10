Antwerp-bestuurder zag ploeg verschillende obstakels overwinnen: "Zonder Europese verplaatsing hadden we het snel afgemaakt"

In de bestuursloge van Antwerp werd de derbyzege natuurlijk ook gevierd. Maar... Paul Gheysens haalde gisteren al aan dat hij niet blij was met de scheidsrechterlijke leiding en dat gevoel leefde bij nog mensen.

Bestuurder Sven Jaecques vond dat Antwerp niet geholpen werd door de refs. "Ik denk dat we zonder Europese verplaatsing die match heel snel hadden ­afgemaakt en nooit meer in de pro­blemen waren gekomen. Nu slikten we te snel de aansluitingstreffer. De niet ­gefloten strafschop op Mbokani en de ­fase waarbij Frans slechts geel kreeg, wil ik toch nog eens opnieuw zien. Dan is het eens zo mooi dat we, ondanks de ­vermoeidheid, toch die derby winnen", klinkt het in GvA.

Mbokani maakte het verschil, maar werd wel van dichtbij gedekt. “Mbokani toonde zijn klasse, maar ook Buta was fantastisch. Chapeau trouwens dat Mbokani zo kalm kon ­blijven, want ik geloof dat ­zeventig ­procent van de fouten op hem ­gewoon niet gefloten werd. Frustrerend.”