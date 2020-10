🎥 Lege tribune groeten en enorme ontlading, zo vierde Antwerp de gewonnen stadsderby: "De ploeg van 't Stad! Nog altijd!"

Na een denderend openingskwartier van de roodhemden had Royal Antwerp FC het niet onder de markt tegen stadsrivaal Beerschot. De ontlading na het laatste fluitsignaal was dan ook enorm...

Het mediateam van Antwerp filmde de bank van de Great Old vlak voor Jasper Vergoote een einde maakte aan de wedstrijd. Bij het laatste fluitsignaal was de ontlading enorm. Ook de vreugdetaferelen na de partij vatten het belang van de stadsderby voor beide clubs mooi samen. Bij geboren en getogen Antwerpenaar Ritchie De Laet was de euforie misschien nog net dat tikkeltje meer aanwezig...