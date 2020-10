'Antwerp, Club Brugge én Anderlecht spraken met Wesley Hoedt, maar knapten allen af op deze eis van de Nederlander'

Wesley Hoedt zat rond de tafel met drie Belgische topclubs, maar de verdediger ging uiteindelijk voor SS Lazio voetballen. Het probleem is gekend: de Nederlander is peperduur.

Antwerp FC, Club Brugge én RSC Anderlecht zaten afgelopen zomer rond de tafel met Wesley Hoedt. Het was echter snel duidelijk dat het niets zou worden.

Het Laatste Nieuws weet dat de Nederlandse verdediger op geen enkel moment van plan was om in te leveren. Voor de volledigheid: hij verdient een slordige vier miljoen euro bruto per seizoen.

Niet willen, niet kunnen

De Great Old wil zo’n investering niet doen, Anderlecht kan het niet en Club Brugge was even snel weg. Dat loon ligt immers in de grootorde van wat pakweg Simon Mignolet en Hans Vanaken verdienen op Jan Breydel.