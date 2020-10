OFFICIEEL: Ondanks 7 coronabesmettingen gaat wedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen gewoon door

De wedstrijd tussen Moeskroen en STVV zal dit weekend niet doorgaan, maar het geldt niet voor de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen. Ondanks 7 besmettingen bij KV Mechelen, zal de wedstrijd gewoon doorgaan.

UPDATE: KV Mechelen heeft het nu ook officieel bevestigd.

Na de tests van deze week zijn zeven spelers van KV Mechelen positief getest op het Coronavirus. Victor Wernersson, Bas Van den Eynden, Peyre, Togui, Vranckx, Shved en Bouzian zijn de spelers die besmet zijn.

KV Mechelen vroeg daarom om de wedstrijd tegen Club Brugge uit te stellen, maar de Pro League ging niet akkoord. De reden is eenvoudig: De 7 spelers moeten eerder dit seizoen al op het wedstrijdblad hebben gestaan en het is niet het geval bij KV Mechelen. Bas Van den Eynden was er namelijk nog niet bij dit seizoen.