Virologe vindt dat Eupen gelijk heeft... En wat met KV Mechelen? "Spelers van Genk lopen inderdaad risico"

Moeskroen, Eupen en KV Mechelen zitten met heel wat coronagevallen, maar enkel de match van Les Hurlus komt volgens de protocollen van de Pro League in aanmerking om uitgesteld te worden. Onterecht, vindt virologe Erika Vlieghe.

Bij Moeskroen zit de hele ploeg in quarantaine na 21 besmettingen. Vanaf 7 mag een match uitgesteld worden. Bij Eupen zijn er 'slechts" 5 spelers besmet, maar in totaal wel 14 personen van de club. Bij KV Mechelen zijn er 7 spelers besmet, maar zijn er drie bij die nog geen minuut speelden. En die tellen volgens het protocol niet mee.

Erika Vlieghe vindt dat niet correct. “Eigenlijk moeten niet alleen de positief geteste spelers in afzondering. Ook alle hoog-risicocontacten moeten in quarantaine", zegt ze in Het Nieuwsblad. "Volgens mij is dat dus de hele ploeg. Enkel spelers die niet met de besmette personen in contact kwamen, mogen vanavond op het veld staan. Gebeurt dat niet dan lopen de spelers van Genk inderdaad risico op besmetting. Voetballers moeten zich houden aan de regels van de maatschappij.”