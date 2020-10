Diatta te wisselvallig? Clement neemt zijn poulain in bescherming: "Dat wordt bij hem weleens makkelijk vergeten"

Voorlopig zit er nog geen rechte lijn in de prestaties van Krépin Diatta. De ene week speelt hij de pannen van het dak en een week later is hij onzichtbaar. "Geen kwestie van een gebrek aan inzet", meent Philippe Clement.

De trainer van Club Brugge neemt zijn flankspeler in bescherming. "Laten we twee dingen niet vergeten", zei Philippe Clement op zijn persbabbel. "Zenit is geen kleine ploeg, hé. Daar lopen veel internationals van Rusland en andere landen rond", verwees hij naar Diatta's wedstrijd tegen Zenit, waarin hij niet uitblonk.

Hij gaat nog veel groeien door ervaringen zoals deze op te doen.

"Ten tweede is Krépin nog altijd maar 21 jaar. Dat wordt weleens vergeten omdat hij al een paar jaar op hoog niveau speelt. Welke ploegen in de Champions League zie je met jongens van 21 aan de aftrap verschijnen. Bij Lazio was de jongste 24 jaar, om maar een voorbeeld te geven", gaf de coach van blauw-zwart aan.

De Senegalees zal nog veel van zich laten horen denkt Clement. "Hij gaat nog veel groeien door ervaringen zoals deze op te doen. Dat is een normale evolutie en daarbij kunnen aanvallers niet elke match even goed zijn. Het is geen kwestie van inzet. Hij liet al mooie dingen zien voor de club en zijn statistieken zijn ook al flink verbeterd."