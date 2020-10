De beste spits van de competitie? "Ja, maar ik mik hoger"

De boomlange Paul Onuachu is momenteel topschutter in de Belgische competitie met acht goals. De Genk-aanvaller blaakt dan ook van vertrouwen.

De beste spits van de competitie? “Als topscorer van de competitie moet ik het zelfvertrouwen hebben om hierop ja te antwoorden", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dus ja, maar ik mik hoger. We staan met het team nog niet waar we willen staan. Ik kan me optrekken aan mijn goals, maar we moeten opklimmen in de rangschikking. We misten wat vertrouwen."

Intussen houdt hij Cyriel Dessers op de bank, maar hij zou best ook met hem willen in het team staan. De twee hebben een goeie relatie. “Ja. Hij heeft iets speciaals. Bovendien zijn we een complementair duo. Hij kan diep gaan als ik de bal verder weg van de box vraag. Maar de coach beslist.”