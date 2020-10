Kerels op scherp gezet voor de derby: "Een gebeten hond kan soms sterker voor de dag komen"

Voor de tweede keer in dit kalenderjaar staan Zulte Waregem en KV Kortrijk tegenover elkaar in het Regenboogstadion. Op schikkeldag 29 februari werd het 2-2, maar nu heeft Essevee meer dan één puntje nodig. KVK-coach Yves Vanderhaeghe blikt vooruit op de Zuid-West-Vlaams onderonsje.

Als Kortrijk straks een punt of meer meeneemt van het bezoek bij Zulte Waregem, dan blijven ze acht opeenvolgende derby's ongeslagen. Yves Vanderhaeghe verwacht zich alvast aan een stevige match.

"Het is niet zomaar een wedstrijd. Het is de streekderby. Een heel belangrijke wedstrijd voor de supporters. Dan verwacht iedereen het beste. We hebben een mentale voorsprong ten opzichte van Zulte Waregem", legde de coach uit op de clubwebsite van KV Kortrijk.

Gebeten hond

"We zijn al zeven keer ongeslagen, maar dat is altijd gevaarlijk. Het zal weer een stevige derby worden. Zulte Waregem heeft de punten nodig. Een gebeten hond kan soms sterker voor de dag komen. We zijn gewaarschuwd", besloot Vanderhaeghe.

Vrijdag worden de spelers getest. Zo'n twee dagen voor de match zal dus bekend zijn of er iemand met een besmetting uitvalt...