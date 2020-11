Roman Yaremchuk trapt turbulente weken van zich af met hattrick: "Onze plaats is in de top 4"

Roman Yaremchuk had zondagavond amper vijftien minuten nodig om een hattrick te scoren tegen Waasland-Beveren. De Oekraïense spits van AA Gent maakt zo een einde aan enkele turbulente weken.

"Deze hattrick is belangrijk voor mezelf én voor de ganse club, want we kennen allemaal de situatie waarin we ons bevinden", vertelt Roman Yaremchuk. "Scoren is mijn job, ik wil er steeds meer maken."

"Kijk, de competitie is gewoon erg belangrijk voor ons, want onze plaats in de top 4. Wij zijn een sterke ploeg. We mogen blij zijn met onze prestatie vanavond, maar ook de volgende match is erg belangrijk voor ons. We willen onze kwaliteiten ook tonen in Europa."

Waarna Roman Yaremchuk ook zijn aanvoerder overlaadde met lof. "Hij weet zelf wel hoe belangrijk hij is voor het team. Met of zonder hem zijn wij gewoon twee verschillende teams. Iedereen is blij dat hij terug van de partij is."

Tot slot kwam Yaremchuk nog terug op de penaltyfase. Yaremchuk ging in conclaaf met Niangbo en Dorsch, maar moest uiteindelijk toch afdruipen. "Nogmaals, mijn job is scoren! Ik sprak met hen, maar Dorsch voelde zich goed en wilde trappen. Ik heb mijn vorige strafschop gemist, dus leg ik me daar bij neer. Ik wilde zeker niet voor een conflict zorgen", besluit Yaremchuk, die zijn eerste hattrick in de Belgische competitie lukte.